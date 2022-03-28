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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارمن بصيبص تشارك متابعيها كواليس مسلسل عروس بيروت

كارمن
كارمن

نشرت الفنانة كارمن بصيبص صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع  التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت كارمن بصيبص في الصورة  من كواليس  مسلسل عروس بيروت ٣ مما أثار إعجاب متابعيها. 

 

وعلقت كارمن علي الصورة قائلة:" عندما ام تكن ثريا مكتئبة ". 

 

يذكر أن  الفنانة كارمن بصيبص،قالت  إنها متحمسة جدا لعرض الجزء الثالث من عروس بيروت، خاصة وأن هذا الجزء يركز أكثر علي العائلة ومشاكل أفرادها.

 

وأضافت كارمن بصيبص خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت به الكثير من الأحداث وسيعجب المشاهدين، مشيرة إلي أن الجزء الثالث يصل عدد حلقاته إلي 50 حلقة.

 

وأوضحت كارمن بصيبص، أنه حتي الآن لم ننتهي من تصوير حلقات الموسم الثالث بالكامل، لافتة إلي أن هذا هو الموسم الثالث والأخير من المسلسل.

كارمن بصيبص مسلسل عروس بيروت التواصل الاجتماعي انستجرام مصر الفنان

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