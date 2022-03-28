دويدار: لاعبو الإسماعيلي حصلوا على شيكات بدون رصيد من الإدارة

فجر أحمد دويدار نجم الزمالك السابق مفاجأة بشأن لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي.



قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أزمة لاعبي الإسماعيلي الحالية ليس في وقتها، النادي كبير وجماهيره تعشق النادي".



أضاف: "تصريحات يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي دوما ما تكون مبالغ فيها للغاية لابد من دعم اللاعبين"

وواصل: "لدي معلومة بأن بعض لاعبي الإسماعيلي حصلوا على شيكات بدون رصيد".



وختم حديثه قائلا: "بعض لاعبي الإسماعيلي حصلوا على شيكات وذهبوا إلى البنك وفوجئ هؤلاء بأن الشيكات بدون رصيد".