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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

90 دقيقة حاسمة.. موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة

مصر والسنغال
مصر والسنغال

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم في مواجهة قوية عندما يلعب أمام السنغال غدا في داكار في إياب الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناتي أون تايم سبورت 1 ، وأون تايم سبورت 2 .

وغادرت مطار القاهرة الدولي، أمس، بعثة المنتخب الوطني، متجهة إلى دولة السنغال، استعدادا لملاقاة نظيره السنغالي في مباراة الإياب المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم فى قطر 2022.

وَأنهت سلطات مطار القاهرة،إجراءات سفر بعثة المنتخب الوطني، من خلال صالة 4، المخصصة للطيران الخاص؛ تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بالمطار.

وخاض المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، صباح أمس، الأحد، مرانه الأخير، قبل التوجه إلى السنغال، وشهد المران مشاركة رامي ربيعة وعلي جبر اللذين تم استدعاؤهما بعد إصابة محمد عبد المنعم بكسر فى الأنف وغياب محمود حمدي الونش لتراكم البطاقات.

وتغلب منتخب الفراعنة على نظيره منتخب السنغال بهدف نظيف فى ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢؛ ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الوطنى بعد غد الثلاثاء نظيره منتخب السنغال فى لقاء الإياب بداكار ضمن منافسات الدور الحاسم لتصفيات المونديال.

وجاء هدف منتخب مصر من تسديدة لـ محمد صلاح ارتطمت بعارضة السنغال ثم اصطدمت بـ ساليو سيسه، مدافع أسود التيرانجا، وسكنت الشباك في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة.

منتخب مصر السنغال كأس العالم 2022 أون تايم سبورت كيروش

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