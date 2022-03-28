الصحة: 45 فريقا طبيا بالجمهورية لحملة تطعيم شلل الأطفال| فيديو

قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوقاية بوزارة الصحة، إن آخر الحالات المسجلة بشلل الأطفال كانت في عام 2004، ومنذ ذلك التوقيت ويتم إعلان مصر سنويا أنها خالية من مرض شلل الأطفال.

وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فصائلية "إكسترا نيوز"، أن حملات التطعيم والتي تتم على فترات الهدف منه هو تحقيق المناعة المجتمعية للأطفال على فترات قريبة في ضوء أن المرض يشهد نشاطا على فترات قريبة في العالم.

وتابع "عبد الفتاح"، أن الفرق الطبية العاملة في الشؤون الطبية مدربة ومجهزة ، وهناك 90 ألف فرد يكونون 45 فريقا في الجمهورية، وهم على أتم الاستعداد في أي وقت للحملات التطعيمية .

وأوضح "عبد الفتاح"، أن الفرق المتحركة تقوم بطرق الأبواب ولا تكتفي فقط بالمرور في الشوارع ، وهي تحمل رسالة توعوية قادرة على ايصالها لكافة المواطنين .

وفي سياق متصل ، قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة ضمن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم وحتي 5 سنوات يبلغ 1.7 مليون طفل علي مستوي الإدارات الصحية.



وأضاف محافظ القاهرة في تصريحات صحفي ،أنه يشارك في حمله التطعيم حوالى 4840 فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة لتوافر الطعوم بـ 137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بجوار المساجد ، والكنائس ، والنوادى ، والأسواق ومحطات القطارات ، ومترو الأنفاق ، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للفرق الطبية لتحقيق المستهدف حفاظاً على سلامة الأطفال على أن يتم تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم وذلك من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن بالتنسيق مع الإدارات الصحية.



