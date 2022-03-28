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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الجمهورية بالمنوفية

وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية

شهد  هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية والرائد العام لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية وسناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والرائد العام لاتحاد طلاب المرحلة الابتدائية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية وقائع اليوم الأول لانتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الجمهورية.

 

انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الجمهورية يتم تنفيذها عبر خاصية الفيديو كونفرانس “أون لاين” برئاسة أحمد موسى الرائد العام للاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية وحضور  حسام الشنواني مدير الاتحادات الطلابية بالمديرية والطلاب  أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية وعددهم سبعة طلاب ممثلين للإدارات التعليمية العشر.  
 

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