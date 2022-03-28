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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب تحتفل بمرور عشر سنوات على إدراج الرباط في التراث العالمي

صدى البلد

تحت شعار: "مدينة الرباط، العاصمة الحديثة والحاضرة التاريخية: تراث مشترك"، وبمناسبة مرور عشر سنوات على إدراجها ضمن التراث العالمي، احتضن الموقع التاريخي قصبة الأوداية التاريخي بالرباط، حفل إعطاء انطلاقة لبرنامج الاحتفالات بهذه المناسبة بحضور المديرة العامة لـ"اليونيسكو"، أودري أزولاي، ووزير الشباب، والثقافة والتواصل المغربي، ووالي جهة الرباط وعمدة المدينة.

وتم بث فعاليات الحفل "الحدث" بشكل متزامن على مستوى خمس جهات بالمملكة المغربية وتسع مواقع مغربية مصنفة تراثا عالميا، لتسليط الضوء على جهود المبذولة في ترميم وتثمين المواقع الاثرية، خلال العشر السنوات الأخيرة، والجهود المتواصلة والالتزام الراسخ للحفاظ على تراثها وهويتها الحضارية

يذكر أن فعاليات تخليد بمرور 10 سنوات على إدراجه الرباط تراثا عالميا لليونسكو، سيتم خلالها تنظيم سلسلة من المعارض والندوات الثقافية ومسابقات صور، وزيارات ميدانية مؤطرة من قبل مرافقين متخصصين فضلا عن بلورة برامج لتعزيز تراث مدينة تنهل من تاريخ عريق لتبني حاضرها ومستقبلها.

كما تتزامن الفعاليات الثقافية مع إطلاق سلسلة من الندوات والمعارض الثقافية بمناسبة الاحتفال بالرباط عاصمة للثقافة الاسلامية بالشراكة بين سلطات المدينة ووزارة الثقافة والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة" الإيسيسكو".

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