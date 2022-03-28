عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو: مواجهة مقدونيا الشمالية ليست سهلة.. وأنا صاحب قرار الاعتزال

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تحدث كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال عن المباراة التي ستجمع بلاده بنظيره المقدوني الشمالي في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"منتخب مقدونيا الشمالية منظم للغاية، نحترم ذلك، ولكن إذا كنا في أفضل مستوياتنا، يمكننا هزيمة أي فريق في العالم."


وأضاف:"الضغط موجود دائمًا ، لكنني أعتقد أننا جميعًا مستعدون لذلك.. أردنا حقًا خوض هذه المباراة النهائية ضد إيطاليا أو مقدونيا، المباراة أمام مقدونيا ، أعلم أن الكثير يعتقدون أنها ستكون سهلة ولكن هذا ليس صحيحًا.. إنهم يستحقون أن يكونوا هنا."

وأكمل قائلًا:"بالنسبة لنا، إنها مباراة حياتنا.. نشكر الجميع على دعمهم غير المشروط، وأنا أطلب نفس الشيء غدًا..  نمت الليلة الماضية وأنا أفكر في غناء النشيد الوطني بدون موسيقى أعرف أنه إذا كانت الجماهير وراءنا ، فسننتصر ".

وعن موعد اعتزاله كرة القدم، قال رونالدو:"بدأت أرى أن الكثيرين يسألون نفس السؤال.. من سيقرر مستقبلي سيكون أنا، إذا شعرت بالرغبة في اللعب أكثر ، فسأفعل.. أنا رئيس نفسي في ذلك الأمر ، نهاية القصة."

وعن احتمالية غيابه عن كأس العالم، قال:"سيكون ذلك كأس العالم بدون البرتغال،  لا يوجد أفراد هنا ، إنها جماعة."

ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره مقدونيا الشمالية غدًا الثلاثاء في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

كريستيانو رونالدو البرتغال مقدونيا الشمالية الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

الحرارة تصل لـ34 .. تفاصيل حالة الطقس من اليوم حتى أول رمضان

آخرهم عهدي صادق.. الموت يغيب 3 فنانين خلال أسبوع

موضوعات متعلقة

إريكسن سجل هدفًا.. هولندا تفوز على الدنمارك 4-2 وديًا

في مباراة ودية.. إسبانيا تفوز على ألبانيا 2-1

منتخب إنجلترا يفوز على سويسرا 2-1 وديًا

بلجيكا تتعادل مع أيرلندا 2-2 وديًا

إنريكي يعلن تشكيل إسبانيا لمواجهة ألبانيا وديًا

هاري كين يقود تشكيل إنجلترا لمواجهة سويسرا وديًا

الجماهير السنغالية تستقبل فريقها بالطبول بعد الخسارة من مصر

حراس منتخب مصر يبدأون الإحماء قبل انطلاق مباراة السنغال

ترشيحاتنا

88 طن سلع.. صندوق تحيا مصر والتضامن يطلقان أبواب الخير ببني سويف

استعادة القدرة القتالية.. أوكرانيا: انسحاب وحدات من الجيش الروسي إلي بيلاروس

هل تأثم الحامل إذا أفطرت رمضان ؟ أمور شرعية توضحها الإفتاء

رونالدو: مواجهة مقدونيا الشمالية ليست سهلة.. وأنا صاحب قرار الاعتزال

أخر تحديث.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين

شكري يبحث مع نظيره اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

فيديو

حر وبرد.. توقعات حالة الطقس في الأيام الأولى من شهر رمضان

بداية من أبريل.. أسعار السلع التموينية في الأسواق

حقيقي ولا كده وكده؟ ويل سميث يصفع كريس روك في حفل الأوسكار "فيديوجراف"

الهزار قلب جد.. الجديد في صفع ويل سميث لـ زميله بالأوسكار |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ