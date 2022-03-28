رونالدو: مواجهة مقدونيا الشمالية ليست سهلة.. وأنا صاحب قرار الاعتزال

تحدث كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال عن المباراة التي ستجمع بلاده بنظيره المقدوني الشمالي في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"منتخب مقدونيا الشمالية منظم للغاية، نحترم ذلك، ولكن إذا كنا في أفضل مستوياتنا، يمكننا هزيمة أي فريق في العالم."



وأضاف:"الضغط موجود دائمًا ، لكنني أعتقد أننا جميعًا مستعدون لذلك.. أردنا حقًا خوض هذه المباراة النهائية ضد إيطاليا أو مقدونيا، المباراة أمام مقدونيا ، أعلم أن الكثير يعتقدون أنها ستكون سهلة ولكن هذا ليس صحيحًا.. إنهم يستحقون أن يكونوا هنا."

وأكمل قائلًا:"بالنسبة لنا، إنها مباراة حياتنا.. نشكر الجميع على دعمهم غير المشروط، وأنا أطلب نفس الشيء غدًا.. نمت الليلة الماضية وأنا أفكر في غناء النشيد الوطني بدون موسيقى أعرف أنه إذا كانت الجماهير وراءنا ، فسننتصر ".

وعن موعد اعتزاله كرة القدم، قال رونالدو:"بدأت أرى أن الكثيرين يسألون نفس السؤال.. من سيقرر مستقبلي سيكون أنا، إذا شعرت بالرغبة في اللعب أكثر ، فسأفعل.. أنا رئيس نفسي في ذلك الأمر ، نهاية القصة."

وعن احتمالية غيابه عن كأس العالم، قال:"سيكون ذلك كأس العالم بدون البرتغال، لا يوجد أفراد هنا ، إنها جماعة."

ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره مقدونيا الشمالية غدًا الثلاثاء في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.