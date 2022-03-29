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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|اقتصادية الشارقة تنفذ 4712 معايرة للموازين بالأسواق المركزية ومحال بيع التجزئة

دائرة التنمية الاقتصادية
دائرة التنمية الاقتصادية

تواصل دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة متابعة مطابقة الموازين التجارية و معايرتها في الأسواق المركزية ومحال بيع التجزئة وذلك في إطار خطتها لتعزيز برامجها الرقابية في مجال المقاييس لمكافحة الغش والتلاعب بالأوزان .

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد نفذت الدائرة لهذا الغرض 4712 معايرة للموازين التجارية وموازين الذهب للتحقق من دقتها وسلامتها.

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ووفق البيانات الصادرة عن اقتصادية الشارقة فقد بلغ عدد الموازين التجارية التي تمت معايرتها 3736 ميزانا وعدد موازين الذهب التي تمت معايرتها 976 ميزانا فيما بلغت نسبة الموازين المطابقة خلال الفحوصات 92 بالمائة فيما ثبت غير مطابقة 8 في المائة منها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.

و أكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حرص الدائرة الدائم على توفير بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في جميع القطاعات الاقتصادية متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية موضحا أن هذه النتائج تؤكد الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية للشارقة.

وقال السويدي إن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات ضدهم وتنفيذ حملات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة مشيرا إلى أن الدائرة تنظم حملات رقابية في أسواق الإمارة بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة ينفذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية وذلك تأكيدا على ضبط الأسواق ونشر الوعي بين التجار والمستهلكين والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعض التجار.

من جهته، أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية أن الدائرة تعمل وبشكل دائم على نشر الوعي وتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة في إطار حرصها و اهتمامها بسلامة أسواق الإمارة منوها إلى التزام الدائرة بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين.

وأوضح أن إدارة الرقابة والحماية التجارية كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية بأسواق الإمارة خلال الفترة الماضية والتي شملت عددا من الأسواق الرئيسية لتوعية التجار والمستثمرين بمنافذ البيع وتوجيه النصائح والإرشادات لهم بشأن أهمية الالتزام بالقوانين ومنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع مؤكدا أن اقتصادية الشارقة تواصل تكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت الاقتصادية كافة.

فيما  أشار راشد الحوسني نائب رئيس قسم الرقابة التجارية إلى أن الدائرة تنفذ سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية مستهدفة مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال.

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