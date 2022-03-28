قضاة وشخصيات عامة يشاركون في الاحتفال بيوم الوفاء للمستشار شيرين فهمي

احتفل نخبة من القضاة والمفكرين والمثقفين، بيوم الوفاء للمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، بمناسبة اكتمال عطائه القضائي 30 يونيو المقبل، بعد حياة قضائية مشرفة في محراب العدالة.

وتضمن برنامج الاحتفال، إهداء نسخا من كتاب توثيقي بعنوان "سبعون عاما عطاء وقضاء" للمشاركين، وارتدى الجميع وشاح يوم الوفاء، وتم عرض أفلام تسجيلية عن السيرة الذاتية للمكرم المستشار شيرين فهمي، ومقاطع من أحكامه ولقاءات مع عينات عشوائية من الجمهور حول أثر أحكامه في المجتمع المصري.

وتم إعداد درع يوم الوفاء قدمه المشاركون للمستشار شيرين فهمي وهو يتوسط منصة اللقاء التي اعتاد رئاستها، ولكنها الآن منصة إنسانية بين زوجته وأبنائه وأحفاده

وتحدث في الاحتفال مجموعة من القضاة الذين عملوا مع المستشار شيرين فهمي خلال رحلة عطائه في النيابة العامة والقضاء، مؤكدين أنهم تعلموا منه علما وخلقا وقيما قضائية رفيعة، داعين له بموفور الصحة والسعادة.

وتنوعت كلمات المتحدثين في اللقاء، فبدأت بمحاضرات للأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والشيخ محمد كيلاني وكيل وزارة الأوقاف، ثم تحدث عدد من الشخصيات العامة المصرية والعربية من بينهم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد العزبي، والسفير خليل الذوادي الأمين للعام المساعد لجامعة الدول العربية، والمحامية اللبنانية ريتا بدر الدين، والكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، واللواء أسامة راغب الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء إبراهيم فوزي من رئاسة القوات الجوية، والعميد متقاعد أشرف سليم المسؤول سابقا عن تأمين المكرم طيلة 7 سنوات.

كما تحدث في اللقاء وحضره القس إرميا مكرم والكاتب الصحفي طارق الطاهر والمخرج مجدي أبوعميرة والدكتورة هالة عثمان، والدكتورة أماني الموجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، واللواء ياسر المليجي، واللواء مصطفى شحاته والمذيعة بسنت عثمان، والدكتور محمد الطنباري.

واستمع المشاركون لكلمة المستشار محمد شيرين فهمي التي عرض فيها لتكوينه العلمي والقضائي والوطني والإنساني، والعقبات التي واجهها في حياته ووسائل التأقلم معها وتجاوزها مستعينا بالله سبحانه وتعالى.

يذكر أن المستشار محمد شيرين فهمي مواليد 5 ديسمبر 1951، لعائلة تمتد جذورها في التاريخ الوطني، فهو حفيد عبد الحميد باشا خيري مدير سلاح الفرسان الملكي في عهد الملك فؤاد والملك فاروق، ونجل اللواء فهمي خيري لواء الجيش السابق.

وللمستشار شيرين فهمي سجل قضائي مشرف حيث تولى منصب رئيس نيابة التهرب الضريبي ورئيس نيابة الشئون المالية ورئيس نيابة الأموال العامة العليا ورئيس نيابات مجمع مصر الجديدة ومحامي عام نيابات الإسماعيلية وشمال القاهرة وشرق القاهرة، وعمل بمكتب شئون أمن الدولة وبالتفتيش القضائي وتولى عضوية محكمة الجنايات منذ عام 1995، ومنذ عام 2006 وحتى الآن يشغل منصب رئيس محكمة جنايات القاهرة وجرائم الإرهاب.

والمستشار شيرين فهمي متزوج من كريمة اللواء مصطفى عبد القادر وزير التنمية المحلية الأسبق، وأنجبا ثلاثة أبناء ولد وبنتان.