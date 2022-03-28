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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحرارة مرتفعة في رمضان.. هاني الناظر يوجه نصائح هامة

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من يوم السبت القادم ولمدة اسبوع والتي تأتي مع بداية شهر رمضان الكريم.

نصائح هاني الناظر

نصح الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المواطنين بمجموعة نصائح نظرا لارتفاع الحرارة.. وهي:

١- أولا عند الخروج نهارا نرتدي الملابس فاتحة اللون لأنها لا تحتفظ بالحرارة وعند السير في الشمس.

٢- يفضل وضع  الكريمات الواقية على الجلد وتغطية الرأس.

٣- عند العودة للمنزل يفضل الاستحمام بماء فاتر (لا بارد ولا ساخن )مع استعمال صابونة الجلسرين.

٤-  الحرص على ان نبدأ الافطار بتناول الشوربة الساخنة او أي مشروب ساخن.

٥- الحرص على  تناول السلاطة الخضراء لاحتوائها على الفيتامينات والماء اللازمة لصحة الجلد وأعضاء الجسم.

٦-  ضرورة شرب الماء بمعدل كوب كل ساعة بين الإفطار والسحور.

٧- يفضل ترطيب الجلد وبشرة الوجه مساء يوميا بالكريمات المرطبة للحفاظ على نضارة الجلد وعدم جفافه.

٨- الاكثار من تناول الخيار مع الزبادي في وجبة السحور لمنع الاحساس بالعطش.

هاني الناظر نصائح هاني الناظر الأمراض الجلدية الافطار الافطار والسحور

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