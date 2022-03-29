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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بالمجان وسرية تامة.. مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الكبد الأولى

الكشف المبكر
الكشف المبكر

قال دكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمواجهة الفيروسات الكبدية، إن نسبة انتشار فيروس سي فى السابق كانت عالية جداً، وبعض المرضى تعرضوا لحالة من التليف فى الكبد.

وأضاف "عصمت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن أى مريض يحمل تليف الكبد يكون لديه احتمالية التعرض لسرطان الكبد، لذلك خطة اللجنه القومية بعد علاج كل المرضى المصابين بفيروس سى، نركز مع مرضى تليف الكبد.

وأشار عضو اللجنة القومية لمواجهة الفيروسات الكبدية، إلى أنه من المحتمل وجود أورام فى الكبد لهؤلاء المرضى، ولتشخيص هذه الحالات لابد من عمل تحاليل وأشعة كل أربعة أشهر.

وتابع عضو اللجنة القومية لمواجهة الفيروسات الكبدية، أنها مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الكبد الأولى، وفى حالة وجود اى بؤرة فى الاشعة أو ارتفاع فى التحليل، نقوم بعمل أشعة مقطعية ومعالجة المريض بالمجان وفى سرية تامة.

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