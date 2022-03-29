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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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في ذكري تعويم إيفرجيفن.. أسامة ربيع:أبطال القناة دائما عند حسن ظن الوطن

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه في ذكرى إنقاذ سفينة الحاويات العملاقة "إيفرجيفن"، يحب أن نشير إلى الجهود المصرية التي تبذل، وكانت ثمرتها اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ ونسخته الـ 27.  
وأضاف أسامة ربيع خلال مؤتمر صحفي، أن إنقاذ سفينة الحاويات العملاقة "إيفرجيفن" ،  بات رمزاً من رموز العزة والكرامة المصرية، ومحوراً للعديد من المواجهات التي أسفرت عن تحقيق الانتصار الكاسح للإرادة المصرية، معقباً: "سيظل هذا الحدث مصنعا للرجال .
وتابع رئيس هيئة قناة السويس : "سيظل أبطال القناة دوماً عند حسن ظن الوطن بهم .. لا يدخرون غالياً إلا ويبذلونه من أجل تحقيق المكانة الرفيعة لبلدهم بين الأم".   

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