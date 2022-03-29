مجدي عبد الغني عن مباراة مصر والسنغال: عايزين 11 راجل في الملعب

علق مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، على التشكيل المتوقع وحمس الجمهور واللاعبين قبل انطلاق مباراة مصر والسنغال لحسم التأهل لمونديال قطر 2022.

وكتب مجدي عبد الغني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، “مرموش ولا مصطفي محمد، علي جبر ولا محمود علاء، عمر كمال ولا عمر جابر.. انتهى وقت الفنيات والآراء.. عايزين 11 راجل في الملعب أياً كانت الأسماء.. 90 دقيقة يا رجالة وتحققوا حلم المصريين.. ربنا معاكم”.

ويواجه المنتخب الأول نظيره السنغال في إياب الجولة الختامية بالتصفيات المؤهله لـ كأس العالم قطر ٢٠٢٢ في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

كان المنتخب قد حقق الفوز أمام السنغال بهدف نظيف علي استاد القاهرة في ذهاب الجولة الختامية للبطولة.