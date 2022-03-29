فوز دار نشر لبنانية بجائزة معرض بولونيا لكتاب الطفل

حققت "سمير دار نشر" (Samir Éditeur) اللبنانية إنجازاً دوليّاً بفوزها بجائزة أفضل ناشر في آسيا للعام 2022 في معرض بولونيا لكتاب الطفل (BCBF) بدورته العاشرة، والذي يُعدّ أهم وأشهر معرض لكتب الأطفال في العالم.

وذكرت دار النشر في بيان: "نحن فخورون وسعداء بفوزنا بهذه الجائزة!"، معبّرة عن امتنانها لـ"أقراننا الّذين صوّتوا لنا، آمنوا بنا، وشاركوا فرحنا. لا وقت أفضل من هذا للفوز".

وأشار البيان إلى روح الالتزام والعزيمة الّتي جعلت "دار نشر سمير" تتخطّى التحديات الضخمة التي اعترضتها "لقد دمّر انفجار مرفأ بيروت مكاتبنا، لكن روحنا وإرادتنا بمنح أطفالنا أفضل تجربة قراءة لا تزال ثابتة، ونأمل الحفاظ عليها بعد 75 سنة".

وأدرجت "سمير دار نشر" في عام 2018 على القائمة القصيرة لجائزة أفضل ناشر في المعرض المذكور.

ويعتبر معرض بولونيا لكتاب الطفل (BCBF) أهم موعد سنويّ في صناعة نشر كتب الأطفال على مدار 58 عاماً. يتوافد أكثر من 1400 عارض، وحوالي 30 ألف زائر محترف كل ربيع لاكتشاف عالم كتب الأطفال.

نجح المعرض في الجمع بين جمهور عالمي فريد ومتنوع وأصبح الآن معرضاً لا يُفوّت وأحد أسس النشر للناشئة على المستوى الدولي.

تأسست جائزة "أفضل ناشر للعام" في معرض بولونيا لكتاب الطفل عام 2013، وهي فرصة استثنائية لتسليط الضوء على دور نشر في طليعة الابتكار في نشاطها الذي يتّسم بالإبداع في الخيارات التحريرية المتخذة خلال العام السابق.

وينظّم الجائزة معرض بولونيا لكتاب الطفل (BCBF) ورابطة الناشرين الإيطاليين، بالشراكة مع الرابطة الدولية للناشرين، تكريماً للناشرين الذين تميزوا أكثر بمهاراتهم المهنية وفي مناطق العالم السّت: أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وأميركا الشمالية وآسيا وأوروبا وأوقيانيا.

وذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن "سمير دار نشر" تأسست عام 1947، وهي دار نشر ناطقة بالفرنسية مقرها بيروت، متخصصة في كتب الأطفال والمدارس. جميع كتب الدار منشورة في نسختين- نسخة فرنسية وأخرى عربية- وتوزّع في جميع أنحاء العالم.