محمد عمارة: على اتحاد الكرة التمهل في قرار الاستغناء عن كيروش

قال محمد عمارة، نجم منتخب مصر السابق، إنه كان يتمنى الاحتفال وفوز المنتخب، ولكن الحمد الله على ما حدث، وطالب من اتحاد الكرة بعمل خطة فى الفترة المقبلة .

وطالب نجم منتخب مصر السابق، خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، جميع المصريين بالهدوء، و التركيز فى القادم.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة عليه التمهل فى قرار الاستغناء عن كيروش المدير الفنى للمنتخب، وأكد أن هناك بعض اللاعبين لن يكون لهم وجود فى المنتخب الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هزيمة اليوم يتحمل اللاعبون منها 80%، و المدير الفنى 20%، مؤكدًا أن كل لاعب كان يمتلك أفضل من ذلك.