لميس الحديدى: المنافسة على قائمة الـTop 5 ببرنامج الفرصة ضخمة وشرسة جدا

وجهت الإعلامية لميس الحديدى، الشكر إلى شركاء برنامج الفرصة، وذلك مع اقتراب بث الحلقة الختامية من البرنامج الذى يذاع على قناة on.



وقالت الإعلامية لميس الحديدى، إن الحلقة الختامية ستشهد فوز أحد المتسابقين بجائزة مليون جنيه، مشيدة بكافة المشروعات التي تم عرضها في البرنامج منذ بدايته، وعرضت جزء من حلقة الفرصة الأربعاء الماضى، مشيرة إلى أن الحلقة الأخيرة ستشهد مفاجآت وجوائز كثيرة.

وتابعت لميس الحديدي: الأربعاء في الفرصة تتنافس أقوى 5 شركات على جائزة المليون جنيه، موضحة أن المنافسة على قائمة الـTop 5 في برنامج الفرصة ضخمة وشرسة جدا.

وفى سياق أخر، قالت لميس الحديدي، إن الجزائر تخسر أمام الكاميرون في آخر لحظة وتفشل في التأهل للمونديال، متابعة: تونس والمغرب والسعودية وقطر من الدول العربية التي صعدت للمونديال.