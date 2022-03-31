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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حماية الأمن القومي.. 5 أهداف للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات

حدد قانون تنظيم الاتصالات أهداف الجهاز القومى للاتصالات الذي يستهدف ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية. 

كما يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة.  

 أهداف الجهاز القومي للاتصالات

ونصت المادة 4 من القانون أهداف الجهاز القومي للاتصالات، جاء أبرزها فيما يلي:

 1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية .

 2- حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

 3 - ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقا لأحكام هذا القانون .

 4 - ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتي تقرها الدولة .

 5 - مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.

قانون تنظيم الإتصالات تنظيم الاتصالات الاتصالات تنظيم مرفق الاتصالات التكنولوجيا

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