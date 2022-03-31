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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض ضغوط المياه ببعض المناطق بمدينة بدر لتحويل مسار أحد الخطوط ..اليوم

صدى البلد

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، انخفاض ضغوط المياه بالأدوار العليا بمناطق الحي المتميز ودار مصر و الحي الثالث المجاورة الثالثة والرابعة بالمدينة.

وأوضح الجهاز أن تخفيض الضغوط سيبدأ اعتباراً من الساعة 12 ظهر اليوم الخميس الموافق ۲۰۲۲/۳/۳۱، وحتى الساعة 12 ظهر يوم السبت الموافق 2/4/2022، لمدة 48 ساعة.

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وأرجع جهاز مدينة بدر سبب انخفاض ضغوط المياه نظراً لقيام جهاز العاشر من رمضان بتحويل مسار خط المياه قطر 1500 مم المغذى للعين السخنة ومدينة بدر الأمر الذي يترتب عليه إيقاف الضخ في الخط خلال الفترة المذكورة.

وأكد الجهاز أنه تم التنسيق مع جهاز مدينة العبور لزيادة كمية المياه الواردة للمدينة للتقليل من آثار عدم ضخ المياه من مدينة العاشر من رمضان.

ويهيب جهاز مدينة بدر بسكان المناطق المذكورة أخذ التدابير اللازمة قبل بداية الأعمال. 

مدينة العاشر من رمضان مدينة بدر جهاز مدينة بدر ضخ المياه

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