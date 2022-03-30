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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم بحضور الفنانة سوسن بدر

آداب عين شمس
آداب عين شمس

أقامت اليوم كلية الآداب جامعة عين شمس، ممثلة في اتحاد الطلاب احتفالية عيد الأم وتكريم الأم المثالية من أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات بالكلية بحضور الفنانة سوسن بدر وعدد كبير من أساتذة الكلية والطلاب أكفاء وضعاف البصر وذوى الاحتياجات الخاصة .

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ، وإشراف الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنظيم السيدة نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب وطلاب اللجنة الاجتماعية باتحاد الطلاب .

وقامت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب بتكريم الفنانة سوسن بدر على جهودها في اثراء الأعمال الدرامية الاجتماعية الهادفة .

وبدورها استمعت الفنانة سوسن بدر الى استفسارات ومطالب الطلاب من ذوي الاحتياجات بضرورة اكتشاف الطلاب الموهوبين ومشاركتهم في الدراما، وحثتهم على أهمية العمل على تنمية هذه المواهب لديهم وصقلها بالدراسة، كما  وعدت بتبني الطلاب المبدعين من ذوى الاحتياجات الخاصة وأبدت استعدادها لمشاركة الطلاب لها في اعمالها الدرامية  .

وشاركت الفنانة سوسن بدر في تقديم الهدايا العينية للأمهات والعاملات المثاليات ، وحرص جميع الحضور على التقاط الصور التذكارية .

آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات
كلية الاداب جامعة عين شمس اتحاد الطلاب احتفاليه عيد الام أمهات الطلاب ذوي الهمم الفنانة سوسن بدر Jobs Education

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