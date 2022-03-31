خبيرة: زينة رمضان تجذب طاقة إيجابية للمكان.. فيديو

قدمت الدكتورة سها عيد، خبيرة علم طاقة المكان، نصائح للتمتع بالطاقة الإيجابية في رمضان، قائلة: "رمضان ده خير وبركة، وله طقوس رمضانية جميلة، وأجواء جديدة بالنسبة لباقي شهور السنة".

وأضافت سها عيد، خلال لقائها مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه قبل رمضان يجب تجهيز المنزل وتأهيله لاستقبال الشهر الكريم، معقبة: "نختار أركانا معينة في البيت نحب نقعد فيها، ونهتم بترابيزة السفرة جداً لأن أغلب وقتنا هنتجمع عليها، وهتكون العامل الرئيسي للتجمع في البيت خلال هذا الشهر".

وتابعت خبيرة علم طاقة المكان: "يا ريت نزود كراسي السفرة، وننظفها أولاً بأول، بألوان جميلة، وأشكال رمضانية مبهجة"، مشيرة إلى ضرورة تزيين المنزل بـ "زينة رمضان" والأضواء الملونة، معقبة: "الزينة في أي حاجة سواء في رمضان، وفي العيد، أو في الكريسماس، بتجذب أكبر طاقة إيجابية ممكنة للمكان".

وأكملت سها عيد: "مع الأجواء دي، الناس كلها بتحس إنها فرحانة، وفيه بركة وخير في كل حاجة، وبنحس فعلاً بالسعادة وفرحة رمضان".