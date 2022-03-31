الصليب الأحمر يعلن استعداده لإخراج المدنيين من ماريوبول غدا

متوقفة على موسكو وكييف..

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، إن فريق من المنظمة في طريقه إلى ماريوبول لإيصال إمدادات المساعدة، لافتة إلى أنها مستعدة لإخراج المدنيين من المدينة الأوكرانية غدا الجمعة.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكر إيوان واتسون، المتحدث باسم الصليب الأحمر، أن أوكرانيا وروسيا يجب أن تتفقا على الشروط الدقيقة لعملية الإجلاء من ماريوبول، مضيفًا أن "عشرات الآلاف" من الأرواح تعتمد على نجاحها.

وأضاف واتسون “لأسباب لوجستية وأمنية، سنكون مستعدين لقيادة عملية الممر الآمن غدا الجمعة بشرط موافقة جميع الأطراف على الشروط الدقيقة، بما في ذلك المسار ووقت البدء والمدة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأربعاء، وقف إطلاق النار في مدينة ماريوبول الأوكرانية غدا الخميس لإجلاء المدنيين.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا مع توقف في مدينة بيرديانسك الواقعة تحت السيطرة الروسية.

وأضافت في بيان "لكي تنجح هذه العملية الإنسانية، نقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

كما طلب الوزارة الروسية من كييف ضمان "الاحترام غير المشروط" لوقف إطلاق النار المحلي من خلال إخطار كتابي يرسل إلى الجانب الروسي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل الساعة 06:00 الخميس.

بدوره، أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أن حافلات تتجه إلى ماريوبول لإجلاء المدنيين من جنوب المدينة.