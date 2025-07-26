بريطانيا: ستارمر بحث الوضع في غزة مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني

قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بحث الوضع في غزة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



وأكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية على أن القادة الثلاثة اتفقوا على أن الوضع في غزة مروع وأكدوا الحاجة لوقف إطلاق النار.

القيود المفروضة على المساعدات

ولفت المتحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أن القادة الثلاثة اتفقوا على ضرورة أن ترفع إسرائيل القيود المفروضة على المساعدات.

من جانبه؛ أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة عن سقوط 127 شهيدا من بينهم 85 طفلا في القطاع بسبب الجوع وسوء التغذية، وذلك بحسب مانشرته «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

مستشفيات القطاع

كما أكد أن مستشفيات القطاع وثقت استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان بسبب الجوع خلال 24 ساعة.