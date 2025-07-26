الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته لمنع الاحتلال إدخال قطع الغيار والوقود

أطلق جهاز الدفاع المدني في غزة، تحذيرًا عاجلًا من احتمالية توقف كامل لمركباته العاملة في تنفيذ التدخلات الإنسانية والإنقاذ، في مختلف محافظات قطاع غزة، بسبب النقص الحاد في قطع الغيار اللازمة لإصلاح المركبات، وفق ما أفادت به «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

الاحتلال يمنع إدخال قطع الغيار

وأوضح الدفاع المدني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترفض بشكل متعمد إدخال قطع الغيار الحيوية للمركبات، ما أدى إلى تعطل عدد كبير من سيارات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف، التي تعتبر خط الدفاع الأول في مواجهة الكوارث والاعتداءات اليومية على السكان المدنيين.

مناشدة عاجلة لتوفير الوقود

وفي السياق ذاته، ناشد الدفاع المدني كافة الجهات الدولية والإنسانية بسرعة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال من أجل السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يهدد بشلل كامل في قدرات الطوارئ، ويعرض حياة المدنيين للخطر في ظل استمرار القصف ونقص الموارد الأساسية.