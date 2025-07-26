المعاناة مستمرة.. صحة غزة: 57 شهيداً و512 مصاباً خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، سقوط 57 شهيداً و512 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

إجمالي الضحايا

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن وصل إلى 59,733 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين 144,477 مصاباً، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.

استهداف طالبي المساعدات الإنسانية

ولفتت الوزارة إلى سقوط 29 شهيداً وأكثر من 165 مصاباً من طالبي المساعدات الإنسانية خلال نفس الفترة الزمنية، ما يؤكد استمرار معاناة المدنيين حتى في أماكن التجمع الآمن ومحاولاتهم الحصول على الدعم الغذائي والطبي.