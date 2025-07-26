قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفينة حنظلة تبحر باتجاه غزة.. والنشطاء يهددون بالإضراب عن الطعام
أثناء تكريمهم اليوم| وزير التعليم: تفوق أوائل الثانوية العامة مصدر فخر واعتزاز للدولة المصرية
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري
أسعار العملات الأجنبية بالبنوك اليوم السبت 36-7-2025
الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته لمنع الاحتلال إدخال قطع الغيار والوقود
آلاء الفقي: فقدت والدي فتحديت الأحزان لأحقق المركز الثالث على الجمهورية بالأزهر
الزهراء العاشرة بالثانوية الأزهرية لـ الطلاب : مفيش حاجة اسمها كليات قمة
المعاناة مستمرة.. صحة غزة: 57 شهيداً و512 مصاباً خلال 24 ساعة
الرئيس اليمني الأسبق: الرئيس السيسي مواقفه وطنية والحرب على غزة تجسيد للمأساة الإنسانية
أوروبا تفتح باب التفاوض.. فون دير لاين تمهد لاتفاق مرتقب مع واشنطن
فقد قدرته على المناورة.. حركة الجهاد: الاحتلال هو المنسحب من مفاوضات غزة
جامعة الأزهر تحيل سعاد صالح إلى التحقيق لظهورها الإعلامي دون تصريح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية يختتم الدعاية بـ8 مؤتمرات جماهيرية قبل الصمت الانتخابي| صور

مؤتمرات جماهيرية حاشدة بالأسبوع الأخير من فترة الدعاية الانتخابية
مؤتمرات جماهيرية حاشدة بالأسبوع الأخير من فترة الدعاية الانتخابية
عبدالرحمن سرحان

يواصل حزب الجبهة الوطنية تحركاته الميدانية لدعم مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، معلنًا عن تنظيم ثمانية مؤتمرات جماهيرية حاشدة خلال الأسبوع الأخير من فترة الدعاية الانتخابية، قبل بدء فترة الصمت الانتخابي وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للاستحقاق الانتخابي.

وتُعقد المؤتمرات في محافظات: 
المنوفية يوم السبت ٢٦/٧/٢٠٢٥
المنيا يوم الاحد ٢٧/٧/٢٠٢٥
الإسكندرية يوم الاحد ٢٧/٧/٢٠٢٥
البحيرة يوم الاثنين ٢٨/٧/٢٠٢٥
الجيزة المؤتمر الثاني يوم الاثنين ٢٨/٧/٢٠٢٥
الغربية المؤتمر الثاني يوم الاثنين ٢٨/٧/٢٠٢٥
القليوبية يوم الثلاثاء ٢٩/٧/٢٠٢٥
وسوهاج يوم الاربع ٣٠/٧/٢٠٢٥
 

تأتي هذة المؤتمرات بحضور قيادات الحزب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحزب الدكتور عاصم الجزار، والأمين العام السيد القصير، بضرورة التواجد المكثف على الأرض، والاحتكاك المباشر بالمواطنين، للاستماع إلى أولوياتهم واحتياجاتهم، والعمل على دمجها في برنامج الحزب السياسي.

وتهدف هذه المؤتمرات إلى عرض رؤية حزب الجبهة الوطنية لمواكبة تحديات المرحلة الراهنة داخليًا وخارجيًا، وتقديم مرشحيه سواء على مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر او الفري .

وفي سياق الدعاية الانتخابية ، اعتمد الحزب في حملته على حث المواطنين  بالمشاركة، حيث أطلق الحزب أغنية بعنوان “انزل شارك”، ضمن حملته المجتمعية والإعلامية لتشجيع النزول والمشاركة الفعالة في الانتخابات، باعتبار التصويت واجبًا وطنيًا يعزز المسار الديمقراطي.

ويخوض حزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ بـ 10 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلى جانب 12 مرشحًا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكد الحزب أن المرحلة القادمة تتطلب وعيًا شعبيًا واسعًا ومشاركة قوية، داعيًا جموع المصريين إلى التوجه لصناديق الاقتراع واختيار من يعبر عن طموحاتهم وآمالهم تحت قبة مجلس الشيوخ.

حزب الجبهة الوطنية مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ انتخابات القائمة الوطنية الدعاية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

وزير التربية والتعليم

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

ترشيحاتنا

معاذ الحسيني

الثاني على الجمهورية بالأزهر: أتمنى الالتحاق بإحدى كليات العلوم الشرعية..وهذه رسالتي للإمام الأكبر

وزارة الأوقاف

الأوقاف: نعمة المياه مقوم أساسي للحياة موضوع خطبة الجمعة المقبلة

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف لمديري المديريات: الانضباط مسؤولية والرسالة الدعوية أمانة وطنية

بالصور

مشترو السيارات الكهربائية في أمريكا يبتعدون عن تسلا.. اعرف السبب

تسلا
تسلا
تسلا

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟.. أطباء يوضحون

هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية

مأساة "المنيا" تهز القلوب| وفاة أسرة كاملة بسبب مبيد قاتل.. أستاذ سموم يحذر: "الموت حتمي ولا علاج"

مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير
مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير
مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير

7 عادات صباحية تسرع فقدان الوزن.. التعرض للشمس الأبرز

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. تفاصيل انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

منة عدلي القيعي

جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد