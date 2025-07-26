مستقبل وطن: أبناء الجاليات المصرية يرفضون دعوات الإخوان للتظاهر أمام السفارات

قال النائب محمود حسين ، أمين الامانة المركزية للمصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، إن دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج تهدف إلى تشويه صورة الدولة المصرية، والإساءة إلى الدور الوطنى والدبلوماسى والإنسانى الذى تلعبه مصر لإنهاء الحرب فى غزة وتحقيق التهدئة.

وأكد امين المصريين في الخارج بحزب مستقبل وطن، أن الجاليات المصرية فى الخارج، لديها من الوعي ما يجعلها تقف ضد مخططات الجماعة الإرهابية وسيرفضون تلك الدعوات المشبوهة.

ولفت إلي أن أعضاء الامانة يلعبون دورا مهما بتوعية ابناء الجاليات بأهمية الاصطفاف خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية.

وأوضح النائب محمود حسين، أن الدولة المصرية ستظل داعمًا قويًا للقضية الفلسطينية، وصوتًا عاقلاً يسعى إلى إيقاف الحرب وحقن دماء الأبرياء، في مواجهة حملات التحريض والتشويه التي تقودها تلك الجماعة.

وشدد على أن مصر لم تتوانَ لحظة عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى اللحظة الراهنة فقد تضاعف دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.

وأشار إلي أن الشعب المصري لديه من الوعي وحب الوطن ما يجعله لا يلتفت إلى هذه الدعوات المضللة وسيظل صمام أمان لوطنه وقضيته العادلة.

وأكد أن مصر تعد المحرك الأهم في حلحلة القضية برغم هذه المحاولات التي تسعى الي تقليص دورها وتشويه الجهود الكبيرة وغير المسبوقة التي تبذلها من أجل الأشقاء في فلسطين.