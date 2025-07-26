أسعار العملات الأجنبية بالبنوك اليوم السبت 36-7-2025

سجلت اسعار العملات الأجنبية، استقرارا مع تعاملات اليوم السبت 26-7-2025، علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر العملات الأجنبية اليوم قد أظهر ثباتا أمام الجنيه المصري



اسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26-7-2025



حسبما اعلن البنك المركزي المصري فقد تحسن وضع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ الأربعاء الماضي .

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.46 جنيه للشراء و 57.63 جنيه للبيع

الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو نحو 66.32 جنيه للشراء و 66.53 جنيه للبيع

الدولار الكندي اليوم

سجل سعر الدولار الكندي اليوم مقابل الجنيه نحو 36.07 جنيه للشراء و 36.18 جنيه للبيع

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه السبت 26-7-2025 سعر الذهب اليوم 26-7-2025

الكرون الدنماركي اليوم

وصل سعر الكرون الدنماركي مقابل الجنيه نحو 7.69 جنيه للشراء و 7.72 جنيه للبيع

الكرون النرويجي اليوم

سجل سعر الكرون النرويجي مقابل الجنيه نحو 4.86 جنيه للشراء و 4.87 جنيه للبيع

الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 61.78 جنيه للشراء و 61.99 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني اليوم

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 33.47 جنيه للشراء و 33.57 جنيه للبيع

الدولار الاسترالي

بلغ سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 32.29 جنيه للشراء و 32.4 جنيه للبيع .

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني امام الجنيه نحو 6.84 جنيه للشراء و 6.86 جنيه للبيع