أسعار العملات الأجنبية بالبنوك اليوم السبت 36-7-2025

سجلت اسعار العملات الأجنبية، استقرارا مع تعاملات اليوم السبت 26-7-2025، علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.
سعر العملات الأجنبية اليوم قد أظهر ثباتا أمام الجنيه المصري
اسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26-7-2025
حسبما اعلن البنك المركزي المصري فقد تحسن وضع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ الأربعاء الماضي .
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع
سعر اليورو اليوم
بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.46 جنيه للشراء و 57.63 جنيه للبيع
الجنيه الاسترليني اليوم
سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو نحو 66.32 جنيه للشراء و 66.53 جنيه للبيع
الدولار الكندي اليوم
سجل سعر الدولار الكندي اليوم مقابل الجنيه نحو 36.07 جنيه للشراء و 36.18 جنيه للبيع
الكرون الدنماركي اليوم
وصل سعر الكرون الدنماركي مقابل الجنيه نحو 7.69 جنيه للشراء و 7.72 جنيه للبيع
الكرون النرويجي اليوم
سجل سعر الكرون النرويجي مقابل الجنيه نحو 4.86 جنيه للشراء و 4.87 جنيه للبيع
الفرنك السويسري اليوم
سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 61.78 جنيه للشراء و 61.99 جنيه للبيع
الـ100 ين ياباني اليوم
بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 33.47 جنيه للشراء و 33.57 جنيه للبيع
الدولار الاسترالي
بلغ سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 32.29 جنيه للشراء و 32.4 جنيه للبيع .
اليوان الصيني
سجل سعر اليوان الصيني امام الجنيه نحو 6.84 جنيه للشراء و 6.86 جنيه للبيع