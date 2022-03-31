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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواعيد عمل فروع فودافون في رمضان 2022

مواعيد عمل خدمة عملاء
مواعيد عمل خدمة عملاء فودافون مصر في رمضان

مواعيد عمل فروع فودافون في رمضان 2022، نستعرضها لك في هذا التقرير وفقا لإعلان الشركة الرسمي، والتي ستبدأ في تطبيقها في جميع فروعها المنتشرة بمحافظات جمهورية مصر العربية، إليك فيما يلي مواعيد عمل فروع فودافون في رمضان 2022.


مواعيد عمل فروع فودافون في رمضان 2022

ستبدأ الشركة العاملة في مجال خدمات شبكات الهواتف المحمولة والإنترنت، في تطبيق مواعيد عمل فروع فودافون في رمضان 2022، في الثاني من شهر أبريل القادم، وتستمر إلى آخر أيام شهر رمضان لتعود بعد ذلك إلى طبيعتها.

 

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مواعيد عمل فروع فودافون في رمضان

قسمت شركة فودافون مواعيد عمل فروعها في رمضان، على فترتين الأولى قبل الإفطار والثانية بعده، وستفتح فروع الشركة في جميع المحافظات أبوابها لاستقبال العملاء بدأ من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء، في الفترة الأولى قبل الأفطار.

وسيتم إغلاق الفروع لإتاحة الفرصة للموظفين للإفطار، على أن تكون الفروع مغلقة لمدة 4 ساعات ونصف يوميا، مما يعني أن الفروع ستظل مغلقة إلى ما بعد صلاءة العشاء.

ويستأنف العمل مرة أخرى بالفترة الثانية بداية من الساعة 8:30 مساءا، ويستمر العمل خلال هذه الفترة على مدار 4 ساعات أخرى ليكون موعد الإغلاق اليومي 12:30 بعد منتصف الليل.

مواعيد عمل خدمة عملاء فودافون مصر في رمضان

أيام عمل فروع فودافون في رمضان 2022


تعمل جميع فروع فودافون في رمضان 2022، طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، حيث تفتح جميع الفروع أبوابها في تمام الساعة 1:30 ظهرا، وتستمر الفترة الأولى حتى الساعة 4 مساءا، ومواعيد الفترة المسائية من 8:30 مساء إلى الساعة 11 مساءا

مواعيد عمل خدمة عملاء فودافون مصر في رمضان

مواعيد عمل فروع فودافون قبل الإفطار

بداية من يوم السبت وحتي يوم الخميس، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرا.

وتبدأ مواعيد عمل فروع فودافون يوم الجمعة، من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرا.

مواعيد عمل خدمة عملاء فودافون مصر في رمضان

مواعيد عمل فروع فودافون بعد الإفطار

تبدأ جميع فروع فودافون العمل بعد الإفطار طوال شهر رمضان 2022، طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

وستبدأ جميع فروع فودافون مصر العمل يوم الجمعة في استقبال عملائها من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصراً، ومن بعد الإفطار من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءا.

مواعيد عمل خدمة عملاء فودافون مصر في رمضان

مواعيد عمل خدمة عملاء فودافون مصر في رمضان

ويشار أن فروع خدمة عملاء فودافون مصر ستبدأ العمل بالمواعيد الجديدة خلال شهر رمضان 2022، بداية من الثاني من شهر أبريل المقبل، وحتي نهاية شهر رمضان الكريم.

ويمكن لعملاء فودافون مصر خلال شهر رمضان، إجراء العديد من المعاملات مثل شراء الشرائح الجديدة أو استبدال الشريحة أو تشغيل الخدمات والإلغاء أو إصلاح الأعطال، وكذلك خدمات المحفظة الإلكترونية.

وتتيح فودافون مصر خدمة جديدة من نوعها للراغبين في التعرف على مكان أقرب فرع لإجراء المعاملات المختلفة، والطريقة تتمثل في طلب الكود #10*888* من الموبايل مجانا.

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