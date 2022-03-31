الإسماعيلي يستعيد 3 لاعبين مصابين قبل استئناف الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة حمد ابراهيم عن جاهزية الثلاثي عبد الرحمن مجدي ومحمد بن خماسة وأبو بكر حمزة الجمل للمشاركة مع الفريق خلال الفترة القادمة.

ويواصل الدراويش تدريباته المكثفة بشكل يومي خلال فترة التوقف ضمن الأجندة الدولية استعدادًا لإستئناف منافسات الدوري المصري المحلي.

و عاد الثلاثي إلى التدريبات الجماعية بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضا لها خلال الفترة السابقة .

وكان الثلاثي قد خضع لتدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي للدراويش بقيادة الدكتور مجدي باز على مدار الأيام الماضية.

وكان حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي قرر خصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في صفوف الفريق، بعد الأزمة الأخيرة وعدم نزول المران أمس الإثنين، علي أن تخصم بنسب من عقودهم.

وجاء قرار المدير الفني، لفرض حالة الانضباط داخل الفريق، خاصة وأن الفترة الحالية تحتاج للتركيز وعدم الخروج عن النص، للنجاح من الخروج من المنطقة التي لا تليق بالفريق في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته عصر اليوم علي ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإستعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.