النشرة الدينية .. الأزهر للفتوى يجيب عن 44 مسألة فقهية حول المُفطرات .. ومسجد الحسين يستعد لاستقبال المصلين في رمضان

نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر.. الإفتاء تجيب
الأزهر للفتوى يجيب عن 44 مسألة فقهية حول المُفطرات
دعاء آخر جمعة في شهر شعبان .. إليك نصائح العلماء والفقهاء
مسجد الإمام الحسين يستعد لاستقبال المصلين في رمضان
دعاء آخر جمعة من شعبان..ردد هذه القيم العظيمة في وداع الشهر المبارك
موعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2022.. تعرف على التفاصيل
التشهد الأوسط.. هل تركه يبطل الصلاة؟
هل يستجاب الدعاء بعد التشهد أم بعد التسليم ؟
أثر أذكار الصباح في حفظ الإنسان من الأخطار
هل خروج دم من اللثة يفسد الصيام ؟.. الإفتاء تجيب