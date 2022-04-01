شركات السياحة : لن يسمح للسيدات دون 45 عامًا بالذهاب للسعودية دون محرم

علق باسم السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، على ما نشر خلال الساعات الماضية بشأن السماح لـ السيدات التى أقل من 45 عامًا بالسفر بدون محرم، لـ أداء مناسك الحج و العمرة، إن القرار صدر بالفعل، وتم استقبال القرار، ولكن لم يفعل، ولكن المفعل يكون لـ السيدات أكثر من 45 عامًا ويكون فى مجموعة.

وأضاف نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا القرار موجود، ومن الممكن أن ينفذ فى وقت مقبل، ولكن فى الوقت الحالي لم ينفذ.

ولفت إلى أنه لا يوجد بيان رسمي، بالتفعيل، والطلبات الخاصة بالسيدات التى أقل من 45 عامًا ترفض فى حالة عدم وجود محرم.

وتحدث عن الزيادة فى تكاليف العمرة، وقال إن الرحلات كانت متوقفة من عامين، و الزيادة فى الفترة الحالية مقبولة، وذلك بسبب الخدمات التى تقدم، و الإجراءات التي تتم بشأن كورونا.