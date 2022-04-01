مياه القاهرة: تجديد شهادة الأيزو بقطاع التخطيط

أعلن المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، ان قطاع التخطيط بالشركة قد اجتاز جميع المراجعات المؤهلة لتجديد شهادة الايزو.

تابع المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة فى بيان اليوم أن اجتياز جميع المراجعات يأتي تتويجاً لمجهودات المهندسين القائمين على إدارة منظومة التخطيط بالشركة.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن تقرير لجنة المراجعة جاء مطابق تماما دون ادنى ملحوظات تذكر حول أداء قطاع التخطيط.

وأرجع رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، ذلك الى حجم الصعوبات والتحديات الفنية التي يواجهها قطاع التخطيط بالشركة والتي ثقلت مهارات جميع العاملين في هذا القطاع بالعديد من المهارات الفنية المختلفة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، ان شركة مياه الشرب بالقاهرة لا زالت مستمرة في تأهيل جميع قطاعاتها للحصول على اعتمادات الجودة في مجالات العمل المختلفة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.