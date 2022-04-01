شركة تجارة الجملة: لدينا مخزون استراتيجي للسلع لمدة تتجاوز الـ 3 شهور

تحدث خالد فكري، رئيس قطاع المخازن بشركة تجارة الجملة عن المخزون الاستراتيجي للسلع في المخازن، قائلًا:" يوجد لدينا مخزون استراتيجي لمدة تتجاوز الـ 3 شهور في كل السلع والأصناف ولا يوجد أي نقص أو أزمة في أي سلعة".



وأكد "فكري" خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، :"الـ 27 صنف التابعين للمنظومة التموينية متوفرين بأسعار تنافسية وتخفضيات تتراوح بين 25 و30 % بالإضافة إلى السلع المرتبطة بالشهر الكريم".



وأوضح أن الشركة القابضة تقوم بعمل نظام كوبونات تتراوح قيمتها من 20 لـ 100 جنيه، حيث يستطيع من لديه الكوبونات أن يتوجه لمنافذ وشوادر الشركة والحصول على منتجات بقيمة الكوبون.



