سقوط صاروخ قرب مراسل قناة العربية على الهواء.. شاهد

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو يوضح سقوط صاروخ قرب مراسل القناة، وذلك خلال تواجده في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.



وقام مراسل "العربية" بالركض فور سماع صوت الصاروخ لتفادي، الإصابات، وعلق قائلا:" للتو قصفت المنطقة التي نتواجد بها بصاروخ".

وأكمل: "الصاروخ سقط بعدنا بـ كيلو متر تقريبا، متابعا:" حاولنا الاختباء أسفل الكوبري..القصف كان عنيفا للغاية".



وفي سياق آخر، أعرب مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، عن أسف بروكسل لقرار موسكو بفرض حظر سفر على عدد من ممثلي قيادة الاتحاد والدول الأعضاء، إلى روسيا.

وقال بوريل، في تغريدة عبر "تويتر": "يأسف الاتحاد الأوروبي لقرار السلطات الروسية منع عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم مسؤولون من الاتحاد والدول الأعضاء، وكذلك أعضاء في البرلمان الأوروبي وممثلو البرلمانات الوطنية، من دخول روسيا رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي".

