بطول 12 قدم.. العثور على تمساح ضخم داخل غرفة نوم في فلوريدا

فوجئ صاحب منزل مقام حديثاً، بمفآجاة لا تخطر على البال، فهل يعقل أن يدخل تمساح ضخم إلى منزله ويقيم فيه حتى اكتشافه بغرفة النوم الرئيسية؟!.

فحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، عثر الرجل بينما يتفقد شؤون منزله بولاية فلوريدا الأمريكية على التمساح الذي يبلغ طوله 12 قدماً.

وعلى وجه السرعة طلب صاحب المنزل المساعدة من صياديين محترفين، واللذين قدما على الفور، وقاما بسحب التمساح من خلال الفناء بعد خلع الأبواب المنزلقة مؤقتاً.

وأوضح أن الرياح الشديدة أغلقت الأبواب في وجه التمساح، فلم يسطع الخروج من أي غرفة فدخل إلى جميعهم ووضع بصمته فيهن بقدميه الملطختين حتي تم إخراجه.

وفي حادثة مشابه، أصيب طلاب مدرسة خاصة في ولاية فلوريدا الأمريكية بحالة كبيرة من الصدمة عندما تفاجؤوا بوجود تمساح في حوض السباحة الخاص بالمدرسة.

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية فإن المدرسة قررت إلغاء تمرين السباحة الخاص بالطلاب بعد اكتشاف تمساح صغير داخل حوض السباحة.

واستدعت المدرسة على الفور، السلطات المختصة للتخلص الفوري من التمساح البري بمدرسة مونتفيردي عن طريق إزالته من المياه.

ونجحت السلطات في إزالة التمساح الذي لاحظه أحد الطلاب و يبلغ طوله 3 أقدام بالفعل من المياه.



وتمكن المسؤول من استخدام خطاف أمان لإزالة الحيوان من الماء ثم بدأ بعدها مباشرة في وضع شريط لاصق حول فمه.

ووفقًا للجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية، فإن التمساح الذي تم التقاطه في مونتفيردي هو في الواقع صغير جدًا بحيث لا يمكن اعتباره خطيرًا.

ويعتبر ظهور التماسيح مشهداً مألوفاً في ولاية فلوريدا، حيث يقدر أن حوالي 1.3 مليون من التماسيح تعيش هناك.