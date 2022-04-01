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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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عماد الدين حسين: محمد صلاح أفضل من أنجبت الملاعب المصرية

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

دافع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، عن محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني، ضد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا على خلفية عدم نجاح منتخبنا الوطني في بلوغ نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وأضاف حسين خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "في الكرة، الكل يحكي عما يراه، وقليلون هم من لديهم الرؤية، ومحمد صلاح ظُلم ظلما كبيرا في مباراة السنغال، لم نكن نستحق الفوز بالمباراة، اللاعبون نفذوا أدوارهم جيدا في حدود إمكانياتهم، لعبنا مع السنغال 3 مباريات كنا أضعف منهم بدنيا ومهاريا".

وتابع، أن السنغاليين ارتكبوا أخطاءً قاتلة مثل الليزر والإرهاب النفسي والفكري، وهذا الأمر لا يجوز، معربا عن تمنيه بأن يعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المباراة: "لو وفق لاعب واحد في ضربة جزاء، كنا هنتكلم ونقول فريق عظيم وقهر الصعاب، محمد صلاح نجم استثنائي وهو أهم لاعب أنجبته الملاعب المصرية وتحمل جهدا كبيرا".

وحول انتقاد مستواه في مباراة العودة ضد السنغال، قال: “وجوده في حد ذاته بيرعب المنافسين، وأتمنى أن ننظر إلى الأمور بشكل شامل، الكرة ليست منفصلة عن مجالات الحياة، ولا أتمنى تقييم اللحظة.. هُزمنا بسبب بعض العوامل المتعلقة بالمباراة، لكننا لم نلعب جيدا .. بعض اللاعبين لم يكونوا قادرين على تمرير الكرة في بعض اللحظات، نتيجة للضغط العصبي والنفسي وغيرها من الامور”.

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ محمد صلاح نهائيات كأس العالم

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