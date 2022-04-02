تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم العراقيل التي واجهت منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في يوم مباراة الإياب أمام نظيره منتخب السنغال التي أقيمت في داكار التي بدأت من التحرك من فندق الإقامة حتى الوصول إلى ملعب اللقاء.



وقال جمال علام في تصريحات تليفزيونية: تحركت بعثة منتخب مصر من فندق الإقامة الساعة 2.30 وكان من المفترض أن نصل إلى ملعب المباراة الساعة الثالثة عصرا لكن تعرضنا لمضايقات على الطريق والأوتوبيس حينما وصل لم يدخل للإستاد مباشرة وحرص على الطواف حول الملعب وسط استفزازات الجماهير السنغالية.



وأضاف رئيس اتحاد الكرة: حافلة منتخب مصر التي تحركت من الفندق للملعب لم يصاحبها أي تأمين باستثناء فردين أمن على موتسيكلات وانفجر الملعب بالليزر والميكرفونات والقاء الزجاجات والألعاب النارية وكل الممنوعات تواجدت في مباراة الإياب بين منتخب مصر ونظيره السنغالي وليس من العدل تعرض بعثة منتخب مصر الوطني للقذف بالطوب والحجارة في الحافلة خلال التحرك من الفندق إلى ملعب المباراة إلى جانب أنه كان هناك تعسف في دخول الجماهير المصرية لملعب المباراة من الأمن السنغالي رغم إنهاء الأمور قبلها بيوم مع مسئولي اللقاء هناك.

شدد جمال علام على أن تواجده في قطر على رأس الوفد المصري جاء لحضور الكونجرس بدعوة من الاتحادين الدولي والأفريقي وليس لتقديم ملف الاحتجاج على مباراة الإياب بين مصر والسنغال وقال أن الاحتجاج الرسمي على مباراة الإياب بين مصر والسنغال جري إرساله للفيفا في داكار بمجرد انتهاء مباراة الإياب وتضمن ملف الاحتجاج تغيير مطار نزول طائرة المنتخب في السنغال وسوء معاملة استقبال البعثة المصرية واجبار البعثة على النزول بفندق يبعد عن ملعب المباراة 80 كم.



ولفت جمال علام رئيس اتحاد الكرة إلى أن رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أبلغه بتلقيه استدعاء من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل الخضوع إلى للتحقيق في أحداث مباراة الإياب التي جمعت بين منتخب مصر والسنغال في داكار وقال : الفيفا استمتع لشكوانا ويتابع الأمر ونثق في إعادة مباراة مصر والسنغال وما يزيد من ثقتنا هو تبقى 8 أشهر على المونديال ويمكن أن نلعب المباراة المعادة في شهر يونيو القادم مع مباريات الملاحق المتبقية في بعض القارات ولن نترك حق مصر ونريد إصدار أي عقوبة لننطلق منها إلى المحكمة الرياضية وقبل ذلك عوقبنا بسبب طوبة في مباراة زيمبابوي فكيف تكون كل هذه التجاوزات والمخالفات والاعتداءات ولا يتخذ قرار في صالحنا ولن نيأس من المطالبة بحق المنتخب الوطني وسوف نتمسك بهذا الطلب ولن نيأس مطلقا وكنا نستطيع أن نمر لكأس العالم لأننا الأفضل وكان لدينا ثقة كبيرة في التأهل إلى نهائيات المونديال.

اقالة كيروش واعتزال صلاح

وعن مصير استقالة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بعد مباراة الإياب أمام نظيره منتخب السنغال في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر 2022 قال: البعض فسر تصريحات كيروش بأنها استقالة لكنى أؤكد أنها لا تعنى تقديمه استقالة هو فقط يشكر اللاعبين بعد الفشل في تحقيق المهمة وبلوغ نهائيات مونديال 2022 بقطر كما فسر البعض تصريحات محمد صلاح بأنه سيعتزل اللعب دوليا مع منتخب مصر الوطني لكن نجم الفراعنة الكبار لاعب مميز وكل ما في الأمر أنه يرى أن هناك مدة طويلة حتى كأس العالم 2026.



تابع: البعض قال إن اتحاد الكرة اجتمع لتحديد مصير كيروش!! ولا يمكن أن نتعامل بهذه العشوائية في أمر بهذه الخطورة ونسير في إجراءات تقاضى وما زال لدينا أمل في التأهل إلى نهائيات المونديال وسوف نحدد مصيره لكن مع شيء من التأني والهدوء وطلبت من المدرب البرتغالي عدم الإدلاء بأي تصريحات أو كتابة رسائل على حسابه الشخصي حتى أعود من قطر وعقد جلسة معه لافتا إلى أن وائل جمعة مدير المنتخب أبلغه بأنه كان يحلم بالوصول لكأس العالم وطالما لم يتحقق هذا الحلم فلا داعى من وجوده وتم احترام رغبته.