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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أزمة مواجهة مصر والسنغال.. مباريات شهدت أحداثا مؤسفة وتم إعادتها بقرار الفيفا

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تقدمه باحتجاج رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، يطلب فيه إعادة مباراة مصر والسنغال، بسبب أحداث الشغب التي شهدتها المباراة من قبل جماهير أسود التيرانجا.

 

من جانبه أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أبلغه بتلقيه استدعاء من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل الخضوع إلى للتحقيق في أحداث مباراة الإياب التي جمعت بين منتخب مصر والسنغال في داكار.

قال جمال علام في تصريحات تليفزيونية : الفيفا استمتع لشكوانا ويتابع الأمر ونثق في إعادة مباراة مصر والسنغال وما يزيد من ثقتنا هو تبقى 8 أشهر على المونديال ويمكن أن نلعب المباراة المعادة في شهر يونيو القادم مع مباريات الملاحق المتبقية في بعض القارات.

 

وشهدت منافسات كرة القدم على مدار تاريخ اللعبة حدوث أعمال شغب خلال مجريات الـ 90 دقيقة وبناء عليه تمت إعادة اللقاء بعد النظر من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في الشكاوى المقدمة من جانب المنتخبات المتضررة.

 

صدى البلد يستعرض مباريات شهدت أحداثا مؤسفة وتم إعادتها بقرار الفيفا في تصفيات كأس العالم 

 

مصر ضد زيمبابوي 


في 28 فبراير 1993 حينما استضاف منتخب مصر نظيرة زيمبابوي في مباراة حسم التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 1994

ونجح منتخب مصر في الفوز علي زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف ولكن تم الغاء المباراة وإعادتها علي ملعب محايد بسبب إصابة مدرب زيمبابوي بـ " طوبة" وتم إعادة اللقاء علي ملعب محايد في مدينة ليون الفرنسية وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ويفشل الفراعنه في التأهل الي كأس العالم.

 

السنغال ضد جنوب أفريقيا 


في 12 نوفمبر 2018 خسر منتخب السنغال امام نظيرة جنوب افريقيا بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم  وتم إعادة اللقاء بعد الاخطاء التحكيمية الفادحة واحتساب ركلة جزاء وهمية لصالح جنوب افريقيا سجل منها الهدف ولكن بعد إعادة اللقاء فاز منتخب السنغال بهدفين دون رد.

 

أوزبكستان ضد البحرين 


في التصفيات الاسيوية المؤهلة لـ كأس العالم عام 2005 إعيد لقاء أوزبكستان والبحرين بسبب الاخطاء التحكيمية الفادحة والغاء ضربة جزاء لـ أوزبكستان وإحتسابها للبحرين كضربة حرة.

 

إنجلترا ضد النرويج 


لم تخلو أيضا الكرة النسائية من الأخطاء التحكيمية المروعة التي تسببت في إعادة المباريات حيث تقرر إعادة لقاء النرويج وانجلترا بعدما احتسبت الحكمة ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة لـ منتخب إنجلترا واثناء التنفيذ دخلت احدي زميلتها لمنطقة الجزاء .

 

وقررت حكمة اللقاء عدم احتساب الهدف واحتساب ركلة حرة للنرويج وهذا ضد اللوائح وبالفعل قرر الفيفا إعادة ضربة الجزاء ودقيقة واحدة وليس المباراة بأكملها. 

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