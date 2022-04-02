عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير المالية الفرنسي: مصر دولة محورية في أفريقيا وتمثل منصة اقتصادية مهمة

وزير المالية الفرنسي
وزير المالية الفرنسي برونو لومير

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن مصر دولة رئيسية ومحورية في قارة أفريقيا وتمثل منصة اقتصادية مهمة.


وقال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي ، اليوم السبت - إن "بلاده تسعى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فتح مجالات جديدة للتعاون مع مصر وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين"، مشيرا إلى وجود تعاون مع مصر فى مجالات الصحة وصناعة السيارات والإمداد بالمواد الغذائية والعديد من المواد الأخرى، مشددا على أن مصر تعد حليف قوى جدًا لفرنسا وأوروبا.

وأشار لومير إلى أن بلاده تقوم بإمداد مصر بحوالي 800 مليون يورو في صورة قروض، موضحًا أن بلاده لديها عقود منذ ثلاث سنوات مع مصر لمترو الانفاق بالقاهرة الكبرى؛ وهو يخدم ملايين من المصريين براحة وأمان وبيئة نظيفة. 

وعن عملية التبادل التجاري بين البلدين، أوضح أن علاقات الصداقة القائمة بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ تسهل لكثير من الأعمال بين كلا البلدين فضلا عن الصداقة بين الشعب المصري والفرنسي، لافتا إلى أن الشعب والحكومة الفرنسية يعشقان مصر.. بالإضافة إلى تقديم حزم اقتصادية جذابة جدا لمصر وعقود رائعة، مؤكدا على أن مصر وفرنسا تتشاركان نفس الرغبة والإدارة فى التنمية الاقتصادية المتوازنة التي تحترم البيئة.

وحول أهمية منطقة التبادل الحر الأفريقية، أشار الوزير الفرنسي إلى أن مصر دولة رئيسية ومحورية فى القارة الإفريقية، وتمثل منصة اقتصادية مهمة.

وأكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، ثقة بلاده في الرئيس السيسي والحكومة المصرية، ورغبتها في تسريع التعاون مع مصر في العديد من المجالات، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي بادر بتطوير الصناعة المصرية، معربا عن جاهزية بلاده للعمل والانتاج في قطاع السيارات في مصر، سواء لإنتاج قطاع غيار السيارات أو سيارات كاملة .

وحول الأزمة الأوكرانية، أكد أن بلاده تلعب دورا رائدا لإنهاء الازمة الحالية بين موسكو وكييف بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، لافتا إلى أن سلاسل الإمدادات في العالم ستعاني حتى العام المقبل، نظرا لأن روسيا وأوكرانيا دولتان كبيرتان منتجتان للمواد الغذائية وتؤمن الكثير من احتياجات الدول التي في مرحلة التطور والنمو. 

وأكد وزير المالية الفرنسي، ضرورة حماية الشعوب من آثار ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الغذائية، لافتا إلى أن اسبانيا وايطاليا والمانيا قاموا بخطط لدعم شعوبهم، مشيرا إلي أن بلاده بادرت بخطة لدعم شعبها خاصة في مجال الكهرباء والغاز، لان ذلك يشكل لهم عامل مهم ولا يستطيوا ان يتحملوه. 

ولفت إلى أنه من الضروري تحقيق الاستقلالية فيما يخص انتاج الطاقة، فضلا عن ضرورة الاستثمار في الاستراتيجيات الحديثة والهيدروجين الاخضر، مؤكدا أن المطلوب هو تحقيق رخاء أكثر مع تلوث أقل .

صناعة السيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستثمار عبدالفتاح السيسي التبادل التجاري مترو الأنفاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

زنا محارم.. أزمة في أول يوم رمضان بسبب مشهد خارج بمسلسل ليلى علوي

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

عيار 21 بـ 970 جنيها.. الذهب يتراجع 12 جنيها خلال أسبوع

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في أول أيام رمضان| شاهد

دعاء أول يوم رمضان 2022.. إعلان الرؤية خلال ساعات

ترشيحاتنا

مشهد بطولي.. عمال ينقذون أم وطفلتها من الغرق داخل سيارة| فيديو

رئيس مصلحة الشهر العقاري يكشف التسهيلات الجديدة لنقل الملكية

كدنا نتعرض للموت|حارس محمد صلاح يكشف أسرارًا صادمة عن مباراة مصر والسنغال

رفض مال الملك وباع عفش بيته.. اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ محمد رفعت

خيانة عظمى..إلهام شاهين: اللي نشر صور عيد ميلادي خرّجته من حياتي |فيديو

مواقيت الصلاة في رمضان 2022 .. اعرف مواعيد الإفطار والسحور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

فيديو

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

السيناريو الأسوأ لكورونا.. الصحة العالمية تحذر من ظهور متحور جديد أكثر ضراوة

المداح2 أسطورة الوادي.. سهر الصايغ في دور جن وشخصية حمادة هلال.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ