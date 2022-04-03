مختار جمعة: إطلاق صالون الأوقاف الثقافي الرمضاني في مسجد السيدة نفيسة.. الاثنين|فيديو

قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمكنت من الانتهاء من إعادة تطوير مسجد الحسين بشكل كامل وعلى أكمل وجه .



وأضاف محمد مختار جمعة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" يتم تطوير مسجد عمرو بن العاص بشكل حضاري يليق بالجمهورية الجديدة ".

وتابع محمد مختار جمعة :" يوم الإثنين المقبل سيتم إطلاق صالون الأوقاف الثقافي الرمضاني في مسجد السيدة نفيسة ".

واكمل محمد مختار جمعة :" الصالون الثقافي يستهدف بناء الوعي وأول موضوعات الصالون هو الصيام وأمانة الكلمة ".

