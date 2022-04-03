وزير الأوقاف: مسلسل الاختيار كاشف لـ غدر وخيانة وتآمر الجماعة الإرهابية |فيديو

قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مسلسل الأختيار 3 عمل درامي كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية من الغدر والتآمر والخيانة .

وأضاف محمد مختار جمعة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "عمل فني إبداعي جاد يكشف طبيعة أهل الشر".

وتابع محمد مختار جمعة: "مسلسل الاختيار يوثق بالمعلومات تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية ".



واكمل محمد مختار جمعة :" مسلسل الاختيار كشف مدى غدر الإخوان، ويتم تغذية المسلسل بالمعلومات الحقيقية الكاشفة والإخوان كانوا يستبيحون القتل والدماء لتحقيق أغراضهم في الوصول للسلطة بأي ثمن ".