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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الأوقاف: مسلسل الاختيار كاشف لـ غدر وخيانة وتآمر الجماعة الإرهابية |فيديو

الاختيار
الاختيار

قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مسلسل الأختيار 3  عمل درامي كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية من الغدر والتآمر والخيانة .

 

وأضاف  محمد مختار جمعة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "عمل فني إبداعي جاد يكشف طبيعة أهل الشر".

 

وتابع محمد مختار جمعة: "مسلسل الاختيار يوثق بالمعلومات تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية ".


واكمل محمد مختار جمعة :"   مسلسل الاختيار كشف مدى  غدر الإخوان، ويتم تغذية المسلسل بالمعلومات الحقيقية  الكاشفة والإخوان كانوا  يستبيحون القتل والدماء لتحقيق أغراضهم في الوصول للسلطة بأي ثمن ".

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