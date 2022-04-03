أحمد موسى: جماهير ليفربول تدعم محمد صلاح.. ومدرب السنغال يدعي كذبًا حسن استقبال المنتخب|فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح خرج اليوم بديلا في مباراة ليفربول بالدوري الانجليزي، والجمهور كان يصفق لـ محمد صلاح بشكل كبير لرفع الروح المعنوية له.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "جماهير ليفربول قاموا بإعداد جدارية لـ محمد صلاح والالاف يلتقطون الصور مع جدارية محمد صلاح".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ضحكت وأنا أقرأ تصريح مدرب السنغال أثناء حديثه كذبا بأن السنغال استقبلت منتخب مصر بشكل جيد، لكن كل ما قاله لا علاقة له بالحقيقة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مدرب السنغال يروج أكاذيب عن مباراة مصر والسنغال ويتحدثون بأنه لم يتم استخدام الليزر ضد لاعبي منتخب مصر وأنه تم استقبال المنتخب المصري بشكل طيب ، وهذا الامر غير صحيح".