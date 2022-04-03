عامر حسين عن إعادة مباراة مصر والسنغال: مينفعش نخدع الجمهور

أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، أنه ليس هناك جديد في أمر مباراة مصر والسنغال.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الاعلامي سيد علي:" مينفعش نعشم الجمهور ونقول الماتش هيتعاد لأن لغاية دلوقت الأمور عادية ومفيش أي جديد نهائيا".

وتابع "الاجتماع مع كيروش سيكون هذا الأسبوع، وننتظر التقرير الخاص به عن الفترة الماضية من أجل معالجة السلبيات".

وواصل" سنقوم بمعرفة التفاصيل الخاصة باللاعبين وسبب الإخفاق في الفترة الماضية، وكرة القدم بها مميزات كثيرة وكيروش قام بتصعيد بعض اللاعبين الجدد".

واختتم "في وجهات نظر شايفة أن كيروش مدرب عنيد ومينفعش يكون موجود وفي اختيارات اللاعبين في أمور غريبة".