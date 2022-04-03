بأسعار لا تزيد عن 20 جنيها.. مبادرة ثقافتك كتابك في معرض فيصل الرمضاني

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن مشاركة مبادرة ثقافتك كتابك في معرض فيصل الرمضاني، وذلك بأسعار لا تتعدى العشرين جنيها.

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال أيام لأطلاق معرض فيصل الرمضانى العاشر للكتاب بأرض الهيئة بفيصل ومن المقرر أن يشارك العديد من دور النشر والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة، بالإضافة إلى مشاركة سور الأزبكية ومن المقرر ان يقام المعرض في الفترة من ١١إلى ٢١ رمضان.





يذكر أن هيئة الكتاب خصصت خلال العام الماضى، معرض فيصل الرمضانى للكتاب، للكتب الموجودة في مخازن الناشرين وقطاعات الوزارة (ستوك)، والتي لم تجري إعادة طباعتها، بمعنى أن أي ناشر لديه كتب قديمة سيكون هذا المعرض مخصصا لها بجانب عدد من الفعاليات التى تنظمها قطاع الإنتاج الثقافى بساحة الهناجر وعدد من المواقع الأخرى.