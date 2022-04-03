مسودة السلام غير جاهزة.. روسيا تعلن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا غدا

أعلن مفاوض روسي، اليوم الأحد، عن استئناف المحادثات مع أوكرانيا غدًا الاثنين، مؤكدا أنه موقف موسكو من مسألتي شبه جزيرة القرم ودونباس لم يتغير.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أوضح المفاوض أنه لا يوجد مسودة اتفاق سلام جاهزة لعقد أي اجتماع على مستوى كبير.

وكان كبير المفاوضين الأوكرانيين قال يوم السبت إن المحادثات تقدمت بما يكفي لكي يتحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح ديفيد أراكاميا أن هناك تقدم في المحادثات بين الوفود عبر الفيديو يوم الجمعة، قائلا: إن روسيا قبلت المقترحات الأوكرانية بشأن جميع القضايا باستثناء شبه جزيرة القرم وهي المنطقة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في ٢٠١٤.

وأشار إلى أن مشاريع الوثائق تمر بمرحلة تسمح للرئيسين بإجراء مشاورات مباشرة، ولكن العمل مستمر بشأن عدة مسائل باستثناء الوثيقة نفسها.

