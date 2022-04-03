أمل جديد في التوصل لاتفاق سلام.. أوكرانيا تعلن قرب اجتماع بوتين وزيلينسكي

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه مع ظهور أدلة جديدة على مقتل مدنيين في منطقة كييف واستمرار القتال في أماكن أخرى من أوكرانيا، هل هناك أي أمل في التوصل إلى اتفاق سلام؟

قال كبير المفاوضين الأوكرانيين يوم السبت إن المحادثات تقدمت بما يكفي لكي يتحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتحدث ديفيد أراكاميا عن إحراز تقدم في المحادثات بين الوفود عبر الفيديو يوم الجمعة قائلا إن روسيا قبلت المقترحات الأوكرانية بشأن جميع القضايا باستثناء شبه جزيرة القرم وهي المنطقة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014.

وقال إن مشاريع الوثائق تمر بمرحلة تسمح للرئيسين بإجراء مشاورات مباشرة، ولكن العمل مستمر بشأن عدة مسائل باستثناء الوثيقة نفسها.

ولم يصدر تعليق فوري من روسيا. وقال كبير مفاوضيها فلاديمير ميدينسكي بعد محادثات يوم الجمعة إن مواقف روسيا من شبه جزيرة القرم ودونباس لم تتغير.

وتصر روسيا على أن تعترف أوكرانيا بشبه جزيرة القرم على أنها روسية، وأن تعترف باستقلال دونباس، حيث يسيطر المتمردون المدعومون من روسيا على جزء كبير من الأراضي.