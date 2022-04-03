أوكرانيا: جثث المدنيين تتناثر في شوارع بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية.. صور

عثر على جثث 20 رجلا مدنيا على الأقل متناثرة في الشارع في بلدة بوتشا شمال غرب كييف بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة في صور مروعة نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وقالت إنه تم العثور على الموتى، وجميعهم يرتدون ملابس مدنية، في مجموعة متنوعة من المواقف المحرجة، بعضها يتجه لأسفل على الرصيف، والبعض الآخر يواجه صعودا مع فتح الأفواه.

وذكر صحفيو وكالة "فرانس برس" الذين دخلوا إلى البلدة بعد أن قطعت منذ نحو شهر أن "ثلاثة منهم متشابكون في دراجات هوائية بعد أن قاموا برحلتهم الأخيرة، بينما سقط آخرون ببشرة شمعية بجوار سيارات مليئة بالرصاص وسحقت".

يمكن رؤية جثة واحدة ويداه مقيدتان خلف ظهره بقطعة قماش بيضاء.

وقال رئيس بلدية بوتشا أناتولي فيدوروك إن المدنيين القتلى تلقوا معاملة غير إنسانية على أيدي القوات الروسية.

قال فيدوروك لرويترز:"لا تزال جثث الأشخاص الذين أعدموا تصطف في شارع يابلوسكا في بوتشا. أيديهم مقيدة خلف ظهورهم بخرق مدنية بيضاء، وقد أصيبوا بالرصاص في مؤخرة رؤوسهم. لذا يمكنك أن تتخيل أي نوع من الفوضى ارتكبوه هنا".

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك إن جثث الرجال الذين عثر عليهم مقيدي الأيدي "قتلوا برصاص جنود روس".

وأضاف بودولياك:"هؤلاء الناس لم يكونوا في الجيش. لم يكن لديهم أسلحة. ولم يشكلوا أي تهديد. كم عدد الحالات الأخرى التي تحدث الآن في الأراضي المحتلة؟".

وانسحبت القوات الروسية من عدة بلدات قرب كييف في الأيام الأخيرة بعد فشل محاولة موسكو لتطويق العاصمة، حيث أعلنت أوكرانيا أن بوتشا 'تم تحريرها".