المخابرات البريطانية: روسيا عاجزة عن العثور على أنظمة الدفاع الأوكرانية

قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن قدرة الدفاع الجوي الأوكرانية لا تزال تشكل تحديات كبيرة للطائرات الروسية على الرغم من الجهود المستمرة للقوات الغازية لتقليل الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وحسب "سي إن إن"، قالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث استخباراتي:"تواصل أوكرانيا تقديم تحد كبير لعمليات روسيا الجوية والصاروخية. ونتيجة لذلك، لا تزال الطائرات الروسية عرضة لأنظمة الدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة المدى".

وأضافت أن روسيا لم تتمكن من السيطرة على الجو بسبب عجزها عن العثور على أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية وتدميرها. وبالتالي، فإن هذا العجز قد أثر بشكل كبير على "قدرة روسيا على دعم تقدم قواتها البرية على عدد من الجبهات"، وفقا لوزارة الدفاع.

وذكرت الوزارة أيضا أن هناك نشاطا جويا روسيا كبيرا نحو جنوب شرق أوكرانيا، "على الأرجح نتيجة لتركيز روسيا عملياتها العسكرية في هذه المنطقة".