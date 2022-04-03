أوكرانيا تعلن موافقة روسيا على مقترحاتها لإنهاء الحرب عدا شرط وحيد.. تفاصيل

قال كبير المفاوضين الأوكرانيين إن روسيا وافقت شفهيا على مقترحات أوكرانية رئيسية، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وقال المفاوض ديفيد أراكاميا إن أي اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد "مع احتمال كبير" في تركيا.

وأضاف أن "الاتحاد الروسي قدم ردا رسميا على جميع المواقف، وهو أنه يقبل الموقف (الأوكراني)، باستثناء قضية شبه جزيرة القرم (التي ضمتها روسيا في عام 2014)".

وتابع أنه على الرغم من عدم وجود "تأكيد رسمي كتابي" إلا أن الجانب الروسي قال ذلك "شفهيا".

وقال أراكاميا إن موسكو وافقت في محادثات على أن إجراء استفتاء على الوضع المحايد لأوكرانيا "سيكون السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع".

وردا على سؤال عما سيحدث إذا صوت الأوكرانيون ضد وضع محايد للبلاد قال أراكاميا ""إما سنعود إلى حالة حرب ربما أو نعود إلى مفاوضات جديدة".

وقد أصر الكرملين على أن تتبنى أوكرانيا وضعا محايدا بين روسيا والغرب أو "الناتو".