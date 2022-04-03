بريطانيا تعتزم إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن للدفاع عن مدينة أوديسا الاستراتيجية

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، بأن السلطات البريطانية تعتزم إرسال أسلحة إلى أوكرانيا تشمل صواريخ مضادة للسفن، من أجل الدفاع عن مدينة أوديسا الاستراتيجية، في حال تعرضت للهجوم من قبل القوات المسلحة الروسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني رفيع المستوى قوله: "الأوكرانيون طلبوا المساعدة عبر إمدادهم بأسلحة فتاكة من أجل منطقة البحر الأسود، لدينا قائمة بما يحتاجونه، ونحاول قدر الإمكان تقديمها إليهم".

وأشار المسؤول إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلافا لزملائه في ألمانيا وفرنسا، الذين يمتنعون عن إرسال مساعدة عسكرية قبل بدء القتال في أوديسا، قال إن "زيلينسكي سيحصل على كل ما يطلبه إذا كانت تملكه بريطانيا".

وحسب الصحيفة، فإن بريطانيا تعتزم إرسال صواريخ مضادة للسفن تستخدمها البحرية الملكية البريطانية، وهي مزودة بأجهزة استشعار يمكنها استهداف السفن المتمركزة قبالة سواحل أوكرانيا.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كان قد أكد لفلوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، مواصلة الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا، واستمرار تصعيد العقوبات ضد روسيا.

وقال الحساب الرسمي لبوريس جونسون على تويتر، أمس السبت "هذا المساء تحدثت إلى الرئيس زيلينسكي، لقد هنأت قواته المسلحة الشجاعة لصد جيش روسيا، ستواصل المملكة المتحدة تكثيف الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي".

وتابع جونسون بأن من بين صور دعم بلاده لأوكرانيا "مزيدا من تصعيد العقوبات لزيادة الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالما ظلت القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية".

